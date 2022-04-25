Выпили водку, все разбили и испугались робота-пылесоса: как россияне хозяйничали в Гостомеле

Желание разрушить все, до чего дотянется рука, у россиян, вероятно, в крови. Они заходили в украинские города, уничтожали дома, выносили все ценное, что могли, оставляли после себя разруху и беспорядки, а также писали на стенах послания.

Наша коллега Виктория Довгань приобрела квартиру в одной из новостроек Гостомеля. Через два года в это здание зашло войско оккупантов – они все разгромили и разграбили. Виктория рассказала, какие вещи воровали россияне, что произошло с их домом и как его планируют восстанавливать. Далее на сайте 24 канала – прямой язык.

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Выламывали входную дверь, селились в квартирах, все разграбили

Выбирать жилье начали два года назад и решили остановиться именно на Гостомеле, потому что город походил на мою родную Житомирщину: вокруг лес, да еще и название дома символично "Авиатор". Все знают, что неподалеку в Гостомеле – аэродром "Антонов", где стояла наша легендарная "Мрия". Тогда никто подумать не мог, что через два года под нашим домом будут одни из самых яростных боев, потому что на перекрестке возле нашего дома был торговый центр, "Фора". Там стояли кадыровцы и россияне.

На этом перекрестке в первые дни было расстреляно много гражданских автомобилей, там погибли люди. Эти кадры гуляли по интернету, их было много. В самом доме у нас, к счастью, без жертв.

Насколько мы знаем, 9 человек жили там в период оккупации города, но им удалось выжить, не знаю, как они в тех условиях выживали вообще. Большая часть жильцов именно нашего дома уехала, потому что там на самом деле был ад, и они успели сделать это вовремя.

Первые новости, которые мы начали получать – это фото от соседей, которым из окон было видно, что дымящий аэропорт, тогда там впервые высадился вражеский десант. Люди с высших этажей видели все это своими глазами.

Так выглядел дом до вторжения российских войск / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Когда ужас набирал обороты, орки вошли в наш двор, расквартировались в доме. Они просто выламывали, выгрызали, выносили входную дверь, селились там, все разграбили. У них была странная методика: они выбивали глазок в дверях и смотрели, есть ли что воровать в квартире. Там много квартир еще не заселены, например, как наша – мы только начали делать ремонт и у нас из ценного был только котел и щитовая – больше ничего.

Россияне выбивали глазок, смотрели, есть ли что украсть. Если не было чего – они не хотели тратить свои силы на дверь и квартиру вообще.

А там, где было, что вынести, они просто вырывали дверь с кишками вообще, заходили, жили там, бухали, засрали все. После себя они оставили погромы.

Так выглядит дом после прихода россиян / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Своровали машинку для подстригания, съели банку грибов и выпили водку

Одним из тех, кто зачищал наше здание, был герой Украины, известный танкист Евгений Межевикин. Он одним из первых выложил кадры из дома, и все увидели масштаб катастрофы. Такого габаритного и большого орки не выносили, видимо, понимали, что им уже край, и надо было бежать, а некуда было все грузить. Но они воровали мелочное.

Например, у моих соседей – это молодая семья военных – своровали машинку для подстригания, дорогой набор кухонных ножей за 200 долларов, с парадной формы этого офицера сорвали награды, непонятно зачем, и съели банку грибов и выпили водку, которая была в доме.

Еще у одних соседей орки испугались робота-пылесоса, видимо, подумали, что это какая-то мина. Ибо, когда они его сняли с зарядки и он уехал, они сокрушили его наголову. У других людей они воровали что-то маленькое, что можно легко вынести – деньги или ценные вещи. Они разбирали даже копилки, не знаю, что они там пытались найти.

В некоторых квартирах или между этажами они оставляли записки или наскальную живопись. Между этажами они написали на картонкеа в уголке под этой запиской стояла банка с их дерьмом. Еще в одной квартире они обрисовали маркерами холодильник – нарисовали, как всегда с ошибкамии какие-то вульгарные картинки.



Записка, которую оставили оккупанты в доме / Фото предоставлены сайту 24 канала

Они творили довольно удивительные вещи. Уже некоторые люди вернулись в свои квартиры, несмотря на запрет, потому что Гостомель пока действительно очень опасен, там много взрывчатки осталось, мин, растяжек. Приехавшие удивляются, что находят свои вещи в чужих квартирах. Они там диваны перемещали, матрасы таскали. Но люди свою мебель и одежду находят часто в других подъездах, не знаю, это было назло или просто не успели все вынести.

Самое главное, что все из дома живы

Особый цинизм – это то, что во дворе они разместили свою вражескую технику, там стояли танки, другая тяжелая техника. И они со двора и квартир вели боевые действия. В доме сейчас очень много где нет окон, в некие этажи были прямые попадания снарядов.

В квартирах на высоких этажах вообще снесли и стены – серьезные разрушения. От уютного двора ничего не осталось, снаряды прилетали даже на детскую площадку. Один был неразорван, но его уже разминировали.

Так "русский мир" обстреливает военные объекты, под которыми подразумевают детские площадки. В нашем доме он был из в виде самолета "Мрия" с этим челноком "Буран". И все разбитое, но эта "Мрия" уцелела, и мы в этом видим большой символизм. Значит, настоящая мечта тоже отстроится.

Что по себе оставили оккупанты в квартирах / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Большие проблемы в доме с крышей. Находившиеся на месте говорят, что крыша как решето, это подтвердил и наш застройщик. Будем объединяться и решать все это. В Действие думаю, что будем подавать заявку, но надо сначала попасть в город, все пофоткать и оценить масштаб разрушения.

У нас что-то прилетело в панорамное окно на кухне, но не знаем по видео – все ли ограничилось окном, или в доме тоже что-то разнесло. А как быть с коллективным имуществом типа двора и крыши – вообще пока неясно. Говорили, что из поселкового совета приходили ребята, но они несколько минут прогуливались по двору, посмотрели фасад и на том все. На крышу никто не ходил.

Самое главное, что все из дома живы, а все остальное дальше можно будет решить.

Еще очень показателен такой контраст, как они относятся к людям, а как наши воины. На видео видно, что наши герои настолько прицельно били по вражеским танкам, что стояли у нас во дворе, чтобы ничего не повредить.

Причем россиян это вообще не смущало – там жили люди, что люди всю жизнь работали на эти квартиры. Они просто размещали технику во дворе и не переживали, что кому-то это может стоить жизнь.

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