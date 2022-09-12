Так, оценивать причиненный экологии и населению вред еще даже не начинали. Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Обратите внимание Психологическое давление будет сохраняться – инвестиционный банкир сказал, что будет с курсом гривны

Почему именно 300 миллиардов

Сумма ущерба, нанесенного россией гораздо больше, чем 300 миллиардов. Это только те средства, которые на лето прошлого года хранились на счетах российского центробанка в странах Запада.

Это те средства, которые мы потенциально можем отобрать без согласия россии.

– объяснил Малюська.

Он отметил, что размер требований наших репараций будет значительно больше, поскольку ущерб, причиняемый страной-агрессором нашему государству, ежедневно растет. Сейчас Украина фокусируется именно на золотовалютных резервах (ЗВР) россии, которые достаточно большие и значительная их часть находится в странах Запада.

Россияне пытались скрыть ЗВР перед началом вторжения и максимально аккумулировать свои ресурсы в Китае или физическом золоте, хранящемся на территории россии. Но то, что осталось, тоже является значительными суммами, которые помогут нам восстанавливать экономику и компенсировать убытки украинцам после победы.

Почему Украина не может получить доступ к этим средствам

Работа относительно достижения выплат россией репараций уже производится и зависит от групп активов. Так, к каждому типу активов необходим отдельный подход.

Ключевой фокус, безусловно, на золотовалютных резервах россии, потому что это самые значительные средства,

– заметил министр юстиции.

Он объяснил, что это сотни миллиардов долларов и у них есть один собственник – россия, которая очевидно и объективно совершила преступление в отношении нашего государства. Соответственно, если есть виновник, то средства можно отобрать.

"Ключевая проблема средств ЗВР российского центробанка – то, что они защищены суверенным иммунитетом. То есть одно государство не может отобрать у другого его имущество без согласия последнего", – отметил Малюська.

Это общий принцип международного права, но в нем есть исключения,

– подчеркнул министр юстиции.

Читайте также россии, к сожалению, до сих пор есть где зарабатывать, – эксперт объяснил, как агрессор адаптировался к санкциям

Что нашему государству необходимо сделать

Исключения в суверенном иммунитете, когда отобрать имущество можно, прописаны в международных договорах или во внутренних актах отдельных стран.

К этим исключениям мы предлагаем добавить положение о том, что иммунитет не распространяется на случаи, когда это имущество страны-агрессора и средства отправляются на возмещение причиненного агрессией ущерба,

– рассказал Малюська.

"Соответственно, для того чтобы получить эти средства нам нужно по меньшей мере снять с них эту бронебойную защиту суверенного иммунитета ", – отметил министр юстиции.

Да, для этого нужен международный договор, а также немного подкорректировать законодательство отдельных ключевых для Украины западных стран. Партнеры поддерживают нашу страну, но пока никто не делает первый решительный шаг.

У стран, которые уже сейчас готовы подписывать договор, есть небольшие российские золотовалютные резервы. Государства, которые имеют значительные ЗВР, решились бы на этот шаг, если бы какая-то авторитетная международная организация "дала зеленый свет", например, Генассамблея ООН.

После этого последуют переговоры, заключение международного договора и соответственно внесение изменений в законодательство и получение доступа к средствам российского центробанка,

– рассказал Малюська.

Интересно Есть две цифры, показывающие реальное состояние, – Долгополый о падении российской экономики

Украина может рассчитывать и на средства российских олигархов

Также есть еще средства, спрятанные в частном секторе – в компаниях российских олигархов или государственных компаниях страны-агрессора. Однако там механизм их получения еще более сложный.

Там, очевидно, не обойдется без того, чтобы идти в суд и несколько лет еще судиться с россиянами.

– заметил министр юстиции.

Преимущество этого механизма состоит в том, что его можно имплементировать без согласия россиян. А главным недостатком есть то, что это будет долго продолжаться.

Малюська объяснил механизм получения репараций: смотрите видео