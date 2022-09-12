Так, оцінювати заподіяну екології та населенню шкоду ще навіть не починали. Про це 24 каналу розповів міністр юстиції Денис Малюська.

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Чому саме 300 мільярдів

Сума збитків, завданих росією набагато більше, аніж 300 мільярдів. Це лише ті кошти, що станом на літо минулого року зберігалися на рахунках російського центробанку у країнах Заходу.

Це ті кошти, які ми потенційно можемо відібрати без згоди росії,

– пояснив Малюська.

Він зазначив, що розмір вимог наших репарацій буде значно більше, оскільки шкода, яку завдає країна-агресорка нашій державі, щоденно зростає. Наразі Україна фокусується саме на золотовалютних резервах (ЗВР) росії, які є досить великими й значна їхня частина перебуває у країнах Заходу.

Росіяни намагалися сховати ЗВР перед початком вторгнення та максимально акумулювати свої ресурси у Китаї або фізичному золоті, що зберігається на території росії. Але те, що лишилося, теж є значними сумами, які допоможуть нам відновлювати економіку і компенсувати збитки українцям після перемоги.

Чому Україна не може отримати доступ до цих коштів

Робота щодо досягнення виплат росією репарацій вже проводиться та залежить від груп активів. Так, до кожного типу активів необхідний окремий підхід.

Ключовий фокус, безумовно, на золотовалютних резервах росії, бо це найзначніші кошти,

– зауважив міністр юстиції.

Він пояснив, що це сотні мільярдів доларів і у них є один власник – росія, яка очевидно та об'єктивно вчинила злочин щодо нашої держави. Відповідно, якщо є винуватець, кошти можна відібрати.

"Ключова проблема коштів ЗВР російського центробанку – те, що вони захищені суверенним імунітетом. Тобто одна держава не може відібрати в іншої її майно без згоди останньої", – зазначив Малюська.

Це загальний принцип міжнародного права, але у ньому є винятки,

– наголосив міністр юстиції.

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Що нашій державі необхідно зробити

Винятки у суверенному імунітеті, коли майно відібрати можна, прописані у міжнародних договорах або у внутрішніх актах окремих країн.

До цих винятків ми пропонуємо додати положення про те, що імунітет не поширюється на випадки, коли це майно країни-агресорки й кошти відправляються на відшкодування заподіяної агресією шкоди,

– розповів Малюська.

"Відповідно, для того, щоб отримати ці кошти нам треба щонайменше зняти з них цей бронебійний захист суверенного імунітету", – зазначив міністр юстиції.

Так, для цього потрібен міжнародний договір, а також трохи підкоригувати законодавство окремих ключових для України західних країн. Партнери підтримують нашу країну, однак поки ніхто не робить перший рішучий крок.

Країни, які вже зараз готові підписувати договір, мають невеликі російські золотовалютні резерви. Держави, які ж мають значні ЗВР, відважилися б на цей крок, якби якась авторитетна міжнародна організація "дала зелене світло", наприклад, Генасамблея ООН.

Після цього будуть переговори, укладання міжнародного договору і відповідно внесення змін у законодавство та отримання доступу до коштів російського центробанку,

– розповів Малюська.

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Україна може розраховувати й на кошти російських олігархів

Також, ще є кошти, сховані у приватному секторі – у компаніях російських олігархів або державних компаніях країни-агресорки. Однак там механізм щодо їх отримання ще складніший.

Там, очевидно, не обійдеться без того, щоб йти до суду і кілька років ще судитися з росіянами,

– зауважив міністр юстиції.

Перевага цього механізму у тому, що його можна імплементувати без згоди росіян. А головним недоліком є те, що це буде довго тривати.

Малюська пояснив механізм отримання репарацій: дивіться відео