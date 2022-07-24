Чтобы получить помощь без задержек: переселенцы смогут сняться с учета через Дію

В механизме выплат государственной помощи переселенцам во время полномасштабного вторжения россии возникают определенные задержки. Чтобы упростить процедуру регистрации и избежать промедлений, планируется расширить функционал Дії.

Так, внутренне перемещенные лица смогут сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении непосредственно в приложении. Такое решение было принято во время межведомственного совещания под председательством министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

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В Дії появится новый функционал для переселенцев

На межведомственном совещании чиновники обсудили, как можно наладить своевременную выплату финансовой помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц и упростить подачу заявлений через приложение Дія.

Было принято решение, что Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации совместно усовершенствуют функционал Дії, а именно, чтобы переселенцы могли сняться с учета и изменить адрес фактического места жительства при повторном перемещении через приложение.

Вместе с тем ВПЛ, которые подали заявки на выплату через Дію до 30 апреля 2022 года, но не получили справки и помощи, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или Центр административных услуг (ЦПАУ) смогут получить и то, и другое – именно с даты подачи заявки в Дії.

Задержка выплат внутриперемещенным лицам недопустима. Люди, которые находятся в затруднительном положении, остались без домов и поддержки близких, не должны ждать месяцами,

– подчеркнула Ирина Верещук на совещании.

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