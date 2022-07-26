Сотни тысяч человек, кроме денежной поддержки, получили справку ВПЛ, передает 24 канал. В общей сложности заявки через портал Дия подали 619 тысяч человек.

Кстати Переселенцы смогут получать соцуслуги и выплаты, даже если потеряют паспорт.

Заявки, которые еще не рассмотрели, Минсоцполитики обещает проработать.

Какие улучшения будут в приложении Дия

Сейчас министерства создают систему автоматического назначения выплат, чтобы заявки можно было принимать без работников районных управлений соцзащиты. Кроме этого, решают технические проблемы.

Отдельно разрабатывают процесс с услуг снятия с регистрации ВПЛ или изменения адреса регистрации. Сделать это можно будет также в Дии. То есть, в случае переезда не нужно идти в районное управление соцзащиты.

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Проблемы с выплатами

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что для выплат ВПЛ 17 миллионов гривен. В то же время, с частью выплат есть задержка. Чтобы узнать, как действовать, когда нет денежной помощи, несмотря на поданную заявку, следует звонить на горячую линию по номеру 1548.

Есть такие причины, когда люди зарегистрировались в Дии, а та не передала в органы социальной защиты такие данные, и это десятки тысяч человек. Мы централизовали такие выплаты, и министерство соцполитики их выплачивает,

– сказала Верещук.

Она добавила, что причиной может стать неправильное заполнение документов.

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