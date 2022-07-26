Сотні тисяч людей, крім грошової підтримки, отримали довідку ВПО, передає 24 канал. Загалом заявки через Дію подали 619 тисяч осіб.

До речі Переселенці зможуть отримувати соцпослуги та виплати, навіть якщо втратять паспорт

Заявки, які ще не розглянули, Мінсоцполітики обіцяє опрацювати.

Які покращення будуть в Дії

Наразі міністерства створюють систему автоматичного призначення виплат, щоб заявки можна було приймати без працівників районних управлінь соцзахисту. Крім цього, розв'язують технічні проблеми.

Окремо розробляють процес з послуг зняття з реєстрації ВПО чи зміни адреси реєстрації. Зробити це можна буде також в Дії. Тобто у разі переїзду не потрібно йти в районне управління соцзахисту.

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Проблеми з виплатами

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що для виплат ВПО 17 мільйонів гривень. Водночас із частиною виплат є затримка. Щоб дізнатися як діяти, коли немає грошової допомоги попри подану заявку, слід телефонувати на гарячу лінію за номером 1548.

Є такі причини, коли люди зареєструвалися в Дії, а та не передала до органів соціального захисту такі дані, і це десятки тисяч людей. Ми централізували такі виплати, і міністерство соцполітики їх виплачує,

– сказала Верещук.

Вона додала, що причиною може бути неправильне заповнення документів.

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