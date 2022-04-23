Выплаты переселенцам в марте стоили государству 1,1 миллиарда долларов, – Шмыгаль

Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов США гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после рабочего визита в Соединенные Штаты, где встретился с представителями Международного валютного фонда.

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Приоритет – оказание поддержки внутренне перемещенным лицам

Премьер-министр заверил, что сегодня весь мир объединился вокруг Украины. Помощь оказывают, в частности, МВФ, Всемирный банк и Соединенные Штаты.

Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен людям, которые были внутренне перемещенными, стоили государству 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров,

– заметил Шмыгаль.

Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля: смотрите видео

Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки 4,8 миллиарда гривен. Этой суммы, по его словам, хватит на апрель – май. В дальнейшем правительство будет работать над привлечением финансирования на следующие четыре месяца.

Мы получили подтверждение от наших партнеров, что они нас не подведут, и у нас будет финансирование в необходимом объеме, чтобы перекрыть бюджетный дефицит,

– подчеркнул он.

Среди приоритетных задач правительства в этом контексте есть поддержка внутренне перемещенных лиц и людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирования.