Вероятно, таким образом россияне хотят скрыть подлинные масштабы потерь. Об этом сообщает разведка Великобритании.

К теме Россия не достигла значительного прорыва на Донбассе, – разведка Великобритании.

Такое предложение о выплатах выдвинули в минобороны государства-агрессора.

Потери оккупантов в войне

Россияне по состоянию на 24 апреля потеряли около 21 800 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили более 800 вражеских танков, 2238 боевых бронированных машин, 408 артиллерийских систем – 408, 17 самолетов.

Интересно – ВСУ сбили два самолета кафиров в Харьковской области: