Ймовірно, таким чином росіяни хочуть приховати справжні масштаби втрат. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
До речі Росія не досягла значного прориву на Донбасі, – розвідка Великої Британії
Таку пропозицію щодо виплат висунули у міноборони держави-агресорки.
Втрати окупантів у війні
Росіяни станом на 24 квітня втратили близько 21 800 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили понад 800 ворожих танків, 2238 бойових броньованих машин, 408 артилерійських систем – 408, 17 літаків тощо.
Цікаво – ЗСУ збили два літаки окупантів на Харківщині: