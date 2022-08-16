В Украине будут выплачиваться единоразовые пособия в случае инвалидности или смерти из-за войны

Верховная Рада Украины поддержала предоставление единоразовой денежной выплаты в случае инвалидности или смерти из-за войны. "За" проголосовали 267 депутатов.

Это касается лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, работников объектов критической инфраструктуры и журналистов, получивших ранения при выполнении своих обязанностей в период действия военного положения. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Какие выплаты можно получить

установление I группы инвалидности – в размере 800 тысяч гривен;

установление II группы инвалидности – в размере 500 тысяч гривен;

установление III группы инвалидности – в размере 200 тысяч гривен;

потеря трудоспособности без установления инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы) – в размере 100 тысяч гривен;

гибель (смерть) – в размере 1 миллиона гривен.

Источником финансирования указанных выплат будет являться резервный фонд государственного бюджета.

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Выплаты люди будут получать в течение четырех месяцев в размере около 3 850 гривен.

Такую помощь могут получить ветераны – лица с инвалидностью в результате войны I – II групп. Речь идет о тех, кто получил инвалидность в результате полномасштабного вторжения россии с 24 февраля 2022 года.

Чтобы получить выплату, нужно подать онлайн-заявление через портал "Дия" с помощью услуги "єПідтримка".

Кроме того, украинцы могут получить финансовую помощь от международных организаций. Ее размер составляет 2 220 гривен в месяц. Оформить заявление на получение пособия можно очень просто и быстро. Ведь делается это в онлайн-режиме.

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