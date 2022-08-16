Це стосується осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

До теми Виплати ВПО не від держави: яку допомогу можуть отримати українці

Які виплати можна отримати

встановлення I групи інвалідності – у розмірі 800 тисяч гривень;

встановлення II групи інвалідності – у розмірі 500 тисяч гривень;

встановлення III групи інвалідності – у розмірі 200 тисяч гривень;

втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – у розмірі 100 тисяч гривень;

загибель (смерті) – у розмірі 1 мільйона гривень.

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

Червоний Хрест готує виплати українцям

Виплати люди будуть отримувати впродовж чотирьох місяців у розмірі близько 3 850 гривень.

Таку допомогу можуть отримати ветерани – особи з інвалідністю внаслідок війни І – ІІ груп. Мовиться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого 2022 року.

Щоб отримати виплату, треба подати онлайн-заяву через портал Дія за допомогою послуги "єПідтримка".

Крім того, українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій. Її розмір становить 2 220 гривень в місяць. Оформити заяву на отримання допомоги можна дуже просто й швидко. Адже робиться це в онлайн-режимі.

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