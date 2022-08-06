Красный Крест готовит выплаты украинцам: кто и сколько получит
Источник:Министерство по делам ветеранов Украины
Украинцы смогут получить помощь от Красного Креста. Ее будут выплачивать пострадавшим от войны.
В течение четырех месяцев Красный Крест будет выплачивать почти по 4 тысяч гривен. Деньги получат отдельные категории населения.
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Кто, как и сколько средств получит
Выплаты люди будут получать в течение четырех месяцев в размере около 3850 гривен.
Такую помощь могут получить ветераны – лица с инвалидностью в результате войны I – II групп. Речь идет о тех, кто получил инвалидность в результате полномасштабного вторжения россии с 24 февраля 2022 года.
Чтобы получить выплату, нужно подать онлайн-заявление через портал Дия с помощью услуги "єПідтримка".
Средства будут выплачиваться через платформу управления данными компании РедРоуз Си Пи Эс Лимитед.
В то же время она будет использоваться для:
- обработки обезличенной информации о получателях денежной помощи
- начисление выплат и их мониторинг
- предоставление отчетных материалов.
Помощь от международных организаций
- Украинцы могут получить финансовую помощь от международных организаций. Ее размер составляет 2220 гривен в месяц. Оформить заявление можно быстро и прямо в онлайн-режиме. Для этого нужно зайти на платформу "єДопомога", нажать "Выплаты от международных организаций", а затем – "Заполнить заявку на помощь". В заявке просят указать реквизиты счета в формате IBAN, поэтому рекомендуем заранее их узнать.
- Международные организации в первую очередь оказывают финансовую помощь незащищенным слоям населения. В частности, людям с инвалидностью, пенсионерам, родителям и одиноким матерям, многодетным и малоимущим семьям. Также в нынешних условиях в приоритете – внутренние переселенцы. Вместе с тем, теоретически подать заявку на получение выплат может любой.
- Часто быстрее всего согласовывают предоставление финансовой помощи заявителям, которые являются представителями нескольких категорий. Например, пенсионерам-переселенцам или пенсионерам с инвалидностью, внутренне переселенной многодетной семье и т.д.
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