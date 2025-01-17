Если выплаты военным переложат на местные бюджеты, будет социальный взрыв, – военный

Правительство планирует переложить доплаты военным на местные бюджеты. Маленькие общины не смогут выплачивать такие деньги, что приведет к социальному взрыву, ведь десятки тысяч защитников останутся без денег.

Об этом написал военный Кирилл Сазонов, призвав правительство изменить проект постановления "Некоторые вопросы материального стимулирования отдельных категорий военнослужащих".

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"В пункте 5 проекта постановления правительство настоятельно рекомендует за счет местных бюджетов выплачивать военным ежемесячную финансовую поддержку 10 тысяч гривен, единовременную выплату в сумме 50 тысяч гривен за заключенный контракт, ежегодную помощь на оздоровление в размере 100 тысяч гривен ну и так далее. Но засада в том, что... маленький городок или поселок никогда не выплатит военному такую сумму. Потому что в бюджете этого городка этих денег нет", – заявил Кирилл Сазонов.

Он отметил, что в целом введение дополнительных выплат военным – это правильно. Но финансировать эти расходы нужно из государственного бюджета.

У меня лично вопрос: кто придумал сбросить на места финансовые "обязы" (обязанности – 24 Канал) государства? Оборона страны – это четко госбюджет,

– подчеркнул Сазонов.

Он уверен: если выплаты передадут местным бюджетам, "будем иметь социальный взрыв, потому что одни получат космос, а все остальные – ноль!".

"Берем взвод или роту, где киевлянин или львовянин получает дополнительно несколько сотен тысяч гривен, а солдат из бедной сельской общины – ничего. Как это скажется на боеспособности подразделения? Сильно вырастет общая мотивация? Скажу больше – эта история закончится социальным взрывом. Короче, пункт 5 в том постановлении – опасен и должен быть изъят. Ибо будет горе", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны внесло на рассмотрение правительства постановление "Некоторые вопросы материального стимулирования отдельных категорий военнослужащих". Сегодня этот документ должен быть рассмотрен на правительственном комитете по вопросам цифровой трансформации.

Известно, что НАПК выступил против пункта 5 постановления, который и предусматривает вышеуказанные выплаты. Однако Минобороны не учло замечания Нацагентства.