Выплаты военным увеличили на 30 или 100 тысяч: как происходит начисление

Денежные выплаты для военных, которые работают в условиях военного положения, выросли на 30 тысяч гривен, а для тех, кто участвует в боевых действиях – на 100 тысяч.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Ганна Маляр.

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Как военным начисляют деньги

Чиновница призвала не распространять ложную информацию о выплатах военным. Она привела пример поста в соцсети, что якобы в какой-то воинской части людей заставляют открывать карточки в конкретном банке.

Маляр подчеркнула, что Минобороны не имеет никакого отношения к карточкам военных, потому что перечисляет деньги через определенные управления на воинские части, и те – непосредственно на карточки.

Когда военный заключает контракт, он предоставляет воинской части реквизиты своей карты. Банк здесь не имеет значения.

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