Выполнение государством обязательств перед инвесторами увеличивает налоговые поступления, – СМИ

Новой точкой притяжения для инвестиций в Украине может стать выполнение государством взятых на себя обязательств перед инвесторами. А следовательно, и для увеличения налоговых поступлений.

Такое утверждение опубликовано в статье "Как увеличить поступления в государственный бюджет на 60 млрд грн".

Данные НБУ показывают, что в 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет – минус 868 млн долларов. В то же время в период 2016-2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее 3,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Мировая паника, вызванная пандемией COVID-19, стала основной причиной рекордного оттока иностранных инвестиций из Украины в 2020 году.

Инвесторы выводили капиталы в "тихие гавани" – перевкладывали выведенные деньги в гособлигации США, акции технологических гигантов или золото.

Однако темпы вывода капитала можно было бы уменьшить, если бы поведение украинских властей было нацелено на защиту интересов внешних и внутренних инвесторов. Именно создание неблагоприятного инвестиционного климата можно считать основным преодолением прихода инвестиций в Украине,

– говорится в материале.

Как сообщалось, речь идет о невыполнении инвестиционных обязательств, которые берет на себя государство; отсутствие судебной реформы; популизм на высшем государственном уровне на примере внедрения "института инвестиционных нянь".

Журналисты приводят невыполнение условий меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии как пример нарушения властью своих обязательств

По подсчетам Украинской ассоциации возобновляемой энергетики с 2010 года в отрасль производства возобновляемой электроэнергии в Украине было привлечено 12,3 млрд долларов инвестиций США.

Рекордные объемы оттока инвестиций из Украины были зафиксированы в 2020 году, в возобновляемую энергетику Украины операторы ВИЭ инвестировали 1,4 млрд долларов. Инвесторы вкладывали деньги в сектор ВИЭ из-за высоких зеленых тарифов, размеров и обязательности выплат, по которым были гарантированы законом.

В частности, в 2020 году правительство вышло с инициативой снизить зеленые тарифы в обмен на постепенное погашение исторических долгов, которые на 1 августа 2020 года составляли 22 млрд грн.

Договоренности закрепили в меморандуме, а затем и в законе. Правительство и зеленая генерация согласовали график погашения долга за электроэнергию: 40% задолженности или 8,96 млрд грн "зеленые" должны были получить в 4 квартале 2020 года. Остальные 60% задолженности должны быть уплачены равными частями в течение 2021 по 15%, или по 3,36 млрд грн ежеквартально.

Государственный бюджет был определен одним из источников погашения долга, в него на 2021 год депутаты должны были заложить 20% финансирования компенсации зеленого тарифа, однако не сделали этого.

В результате согласованный график не выполняется, на 1 июня 2021 года оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66%,

– отмечается в статье.

Сейчас инвестиции в отрасль остановились, отмечается в статье. Государственные банки заявили, что приостановили кредитование отрасли до урегулирования ситуации с долгами. О сворачивании инвестиций объявили и международные корпорации, а по некоторым проектам были объявлены дефолты.