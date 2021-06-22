Таке твердження опубліковане у статті "Як збільшити надходження до державного бюджету на 60 млрд грн".

Дані НБУ свідчать, що у 2020 році відтік прямих іноземних інвестицій з України встановив рекорд за останні двадцять років – мінус 868 млн доларів. Водночас у період 2016–2019 років Україна залучала щорічно не менше 3,7 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.

Світова паніка, викликана пандемією COVID-19, стала основною причиною рекордного відтоку іноземних інвестицій з України у 2020 році.

Інвестори виводили капітали в "тихі гавані" – перевкладали виведені гроші в держоблігації США, акції технологічних гігантів або золото.

Однак темпи виводу капіталу можна було б зменшити, якби поведінка української влади була націлена на захист інтересів зовнішніх та внутрішніх інвесторів. Саме створення несприятливого інвестиційного клімату можна вважати основною переборною приходу інвестицій в Україні,

– йдеться у матеріалі.

Як повідомлялось, йдеться про невиконання інвестиційних зобов'язань, які бере на себе держава; відсутність судової реформи; популізм на вищому державному рівні на прикладі впровадження "інституту інвестиційних нянь".

Журналісти наводять невиконання умов меморандуму з інвесторами у відновлювальні джерела енергії як приклад порушення владою своїх зобов'язань

За підрахунками Української асоціації відновлюваної енергетики з 2010 року в галузь виробництва відновлюваної електроенергії в Україні було залучено 12,3 млрд доларів інвестицій США.

Рекордні обсяги відтоку інвестицій з України були зафіксовані у 2020 році, у відновлювану енергетику України оператори ВДЕ інвестували 1,4 млрд доларів. Інвестори вкладали гроші у сектор ВДЕ через високі зелені тарифи, розміри й обов'язковість виплат, за якими були гарантовані законом.

Зокрема, у 2020 році уряд вийшов з ініціативою знизити зелені тарифи в обмін на поступове погашення історичних боргів, які на 1 серпня 2020 року становили 22 млрд грн.

Домовленості закріпили в меморандумі, а потім і в законі. Уряд і зелена генерація погодили графік погашення боргу за електроенергію: 40% заборгованості або 8,96 млрд грн "зелені" повинні були отримати в 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості повинні бути сплачені рівними частинами протягом 2021 по 15%, або по 3,36 млрд грн щоквартально.

Державний бюджет був визначений одним з джерел погашення боргу, у нього на 2021 рік депутати повинні були закласти 20% фінансування компенсації зеленого тарифу, проте не зробили цього.

В результаті погоджений графік не виконується, на 1 червня 2021 року оплата за придбану у 2020 році зелену електроенергію становить 66%,

– зазначається у статті.

Зараз інвестиції в галузь зупинились, наголошується у статті. Державні банки заявили, що призупинили кредитування галузі до врегулювання ситуації з боргами. Про згортання інвестицій оголосили й міжнародні корпорації, а за деякими проєктами були оголошені дефолти.