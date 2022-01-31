Выполнение Минских соглашений грозит разрушением Украины, – Данилов
31 января 2022 , 22:49Читати новину українською
Источник:AP
Алексей Данилов предостерег Запад, чтобы Украину не заставляли выполнять Минские соглашения. Секретарь СНБО считает, что попытка их воплощения может спровоцировать внутренние беспорядки, которые пойдут на пользу Москве.
Данилов заявил, что Украине необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года, подписанное в Минске. Дело в том, что договоренности требуют предоставить широкую автономию оккупированным территориям и полную амнистию боевикам.
Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны,
– сказал Данилов.
Новость дополняется...