Выполнять минские соглашения и отвести войска: Штаты обратились к России
Источник:Госдепартамент США
Соединенные Штаты заявили, что приветствуют заявление ОБСЕ о прекращении огня на Донбассе. В США также заявили, что война на Востоке может быть решена только в "атмосфере деэскалации".
Соответствующее заявление обнародовали в Государственном департаменте США. Это случилось 23 декабря.
Читайте также Вашингтон готов к встрече с Кремлем в январе 2022 года
В США призвали к деэскалации на востоке
Штаты приветствовали заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских правительственных сил, а также сил, возглавляемых Россией на востоке Украины, перейти к полному соблюдению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
Страна надеется, что именно мирные договоренности "создадут дипломатическое пространство, необходимое для деэскалации региональной напряженности и обеспечат позитивную атмосферу для дальнейших обсуждений".
В США объяснили, – считают, что ситуацию на Востоке можно решить только при условии деэскалации, в частности как объявленная договоренность о прекращении огня. В Штатах призвали Россию:
- выполнять свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и оружия от линии соприкосновения на востоке Украины;
- а также отвести силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины, и прекратить агрессивную и угрожающую риторику.
Коротко об угрозе со стороны России
- Еще в конце октября американская пресса заявила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Это вызвало обеспокоенность у ЕС и США.
- Впоследствии эти данные подтвердила украинская разведка. Там пояснили, что Кремль может напасть в январе – феврале, взяв Украину в "кольцо".
- У Путина же 23 декабря дали большую пресс-конференцию. Глава Кремля заявил, что якобы Украину "создал" Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз.
О развале России и окончании войны на Донбассе: интервью с секретарем СНБО – смотрите видео