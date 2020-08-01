В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 15:00 – в Запорожской области в аварии погибло 4-ро людей. ДТП произошло сегодня утром на автодороге Васильевка-Бердянск. Над Аляской столкнулись два самолета. ((БЗ)) В результате аварии погибли семь человек.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В ДРБ пообещали проверить действия правоохранителей во время задержания и ликвидации полтавского террориста. На протяжении последних суток в Украине зарегистрировали 1 172 случая инфицирования коронавирусом. На передовой пока тихо. От начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела.