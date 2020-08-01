У випуску новин за 1 серпня станом на 15:00 – в Запорізькій області в аварії загинуло 4-ро людей. ДТП сталось сьогодні зранку на автодорозі Василівка-Бердянськ. Над Аляскою зіткнулися два літаки. В результаті аварії загинули 7 людей.

Також у випуску новин на 24 каналі: У ДРБ пообіцяли перевірити дії правоохоронців під час затримання та ліквідації полтавського терориста. Впродовж останньої доби в Україні зареєстрували 1 172 випадки інфікування коронавірусом. На передовій наразі тихо. Від початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу.