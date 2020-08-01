Випуск новин за 15:00: Страшна ДТП в Запоріжжі. Зіткнення літаків в Алясці
У випуску новин за 1 серпня станом на 15:00 – в Запорізькій області в аварії загинуло 4-ро людей. ДТП сталось сьогодні зранку на автодорозі Василівка-Бердянськ. Над Аляскою зіткнулися два літаки. В результаті аварії загинули 7 людей.
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