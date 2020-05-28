Выпуск новостей за 16:00: Самые богатые люди в Украине. Операция против мафии
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 16:00 – журнал Forbes опубликовал рейтинг украинцев с крупнейшими состояниями. Список возглавили долларовые миллиардеры: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Итальянская финансовая гвардия проводит масштабную операцию против калабрийской мафии. По делу проходят 11 госслужащих.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Депутат Гео Лерос убежден, что временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец вмешивается в работу государственного предприятия "Энергоатом".
Центр Довженко не получил планируемого госфинансирования, из-за чего работники остались без зарплаты, а имущество арестуют. Сотрудники СБУ пришли туда с обысками.
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы – с помощью видеосвязи. Украинская сторона подчеркнула необходимость соблюдения режима тишины на Донбассе.
В Украине количество новых больных COVID-19 снова превышает количество тех, кто выздоровел. За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 477 человек, а выздоровели – 444 пациента.
Читайте также
Выбор редакции
-
Трамп против Байдена: как коронавирус изменил избирательную гонку в США17:10
-
Дело Шеремета: полиция намеренно изменила маршрут подозреваемых, чтобы вписать в свою версию17:10
-
Facebook впервые обозначил пост украинского телеканала как фейковую новость17:07
-
блогТрамп против Байдена: как коронавирус изменил избирательную гонку в США