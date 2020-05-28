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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 16:00: Найбагатші люди в Україні. Операція проти мафії

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Випуск новин з Кароліною Кароль
Випуск новин з Кароліною Кароль / 24 канал

У випуску новин за 28 травня станом на 16:00 – журнал Forbes опублікував рейтинг українців із найбільшими статками. Список очолили доларові мільярдери: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко. Італійська фінансова гвардія проводить масштабну операцію проти калабрійської мафії. У справі проходять 11 держслужбовців.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Депутат Гео Лерос переконаний, що тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець втручається в роботу державного підприємства "Енергоатом". 

Центр Довженка не отримав плановане держфінансування, через що працівники залишилися без зарплати, а майно арештують. Співробітники СБУ прийшли туди із обшуками.

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи – за допомогою відеозв'язку. Українська сторона наголосила на необхідності дотримання режиму тиші на Донбасі. 

В Україні кількість нових хворих на COVID-19 знову перевищує кількість тих, хто одужав. Минулої доби недугу виявили у 477 людей, натомість видужали – 444 пацієнти.

Теги: Віктор Пінчук Петро Порошенко Рінат Ахметов Випуск новин
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