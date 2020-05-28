Випуск новин за 16:00: Найбагатші люди в Україні. Операція проти мафії

У випуску новин за 28 травня станом на 16:00 – журнал Forbes опублікував рейтинг українців із найбільшими статками. Список очолили доларові мільярдери: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко. Італійська фінансова гвардія проводить масштабну операцію проти калабрійської мафії. У справі проходять 11 держслужбовців.

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