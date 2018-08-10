Выпуск новостей 20:00: Жуткое ДТП в Запорожье. Ситуация на Востоке Украины

Выпуск новостей за 10 августа по состоянию на 20:00 – в смертельном ДТП, которое произошло 10 августа на Запорожье, маршрутку с отдыхающими протаранил грузовик. Погибли 6 человек, из которых 5 – дети, еще травмированы 12 человек. На фронте один наш военнослужащий ранен, оккупанты 10 раз открывали огонь по нашим позициям. Одна из самых ожесточенных участков фронта – так называемая Светлодарска Дуга

Также в выпуске: Сытник прокомментировал встречу Углавы с фигурантом дел ГПУ Ставицким. Дело Геннадия Кернеса закрыли из-за якобы систематической неявки прокуроров на судебные заседания. Ровно год назад с улиц Киева исчезли парковщики: помогло ли это избежать коррупции.