Випуск новин за 20:00: Жахлива ДТП у Запоріжжі. Ситуація на Сході України

Випуск новин за 10 серпня станом на 20:00 – у смертельній ДТП, що сталася 10 серпня на Запоріжжі, маршрутку з відпочивальниками протаранила вантажівка. Загинуло 6 людей, з яких 5 – діти, ще травмовано 12 осіб. На фронті один наш військовослужбовець поранений, окупанти 10 разів відкривали вогонь по нашим позиціям. Одна з найзапекліших ділянок фронту – так звана Світлодарська Дуга.

Також у випуску: Ситник прокоментував зустріч Углави з фігурантом справ ГПУ Ставицьким. Справу Геннадія Кернеса закрито через нібито систематичну неявку прокурорів на судові засідання. Рівно рік тому з вулиць Києва зникли паркувальники: чи допомогло це уникнути корупції.