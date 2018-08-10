21:02
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 20:00: Жахлива ДТП у Запоріжжі. Ситуація на Сході України

Випуск новин 23 Читать новость на русском

Випуск новин за 10 серпня станом на 20:00 – у смертельній ДТП, що сталася 10 серпня на Запоріжжі, маршрутку з відпочивальниками протаранила вантажівка. Загинуло 6 людей, з яких 5 – діти, ще травмовано 12 осіб. На фронті один наш військовослужбовець поранений, окупанти 10 разів відкривали вогонь по нашим позиціям. Одна з найзапекліших ділянок фронту – так звана Світлодарська Дуга.

Також у випуску:

Ситник прокоментував зустріч Углави з фігурантом справ ГПУ Ставицьким.

Справу Геннадія Кернеса закрито через нібито систематичну неявку прокурорів на судові засідання.

Рівно рік тому з вулиць Києва зникли паркувальники: чи допомогло це уникнути корупції.

Теги: Жертви Випуск новин Аварії та ДТП Війна на Донбасі Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
сьогодні, 20:02 "Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
Борис Немировський
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
сьогодні, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
сьогодні, 19:01 У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
Катерина Петренко
Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачити
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачити
Настя Сукач
Хаотична політика Трампа: західні ЗМІ про "підводні камені" нових санкцій США проти Росії
сьогодні, 17:30 Хаотична політика Трампа: західні ЗМІ про "підводні камені" нових санкцій США проти Росії
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук