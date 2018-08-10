Випуск новин за 20:00: Жахлива ДТП у Запоріжжі. Ситуація на Сході України
Випуск новин за 10 серпня станом на 20:00 – у смертельній ДТП, що сталася 10 серпня на Запоріжжі, маршрутку з відпочивальниками протаранила вантажівка. Загинуло 6 людей, з яких 5 – діти, ще травмовано 12 осіб. На фронті один наш військовослужбовець поранений, окупанти 10 разів відкривали вогонь по нашим позиціям. Одна з найзапекліших ділянок фронту – так звана Світлодарська Дуга.
Також у випуску:
Ситник прокоментував зустріч Углави з фігурантом справ ГПУ Ставицьким.
Справу Геннадія Кернеса закрито через нібито систематичну неявку прокурорів на судові засідання.
Рівно рік тому з вулиць Києва зникли паркувальники: чи допомогло це уникнути корупції.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі