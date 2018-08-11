Выпуск новостей за 11:00: ДТП на Запорожье. Кредит Манафорта

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 11:00 – в результате ДТП в Запорожской области погибли 5 детей и один взрослый, скорее всего авария произошла по вине водителя грузовика. Пол Манафорт получил 16 миллионов долларов займа, а за него пообещал директору банка работу в Администрации Дональда Трампа.

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