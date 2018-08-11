Випуск новин за 11:00: ДТП на Запоріжжі. Кредит Манафорта
У випуску новин за 11 серпня станом на 11:00 –в результатіДТП на Запоріжжі загинули 5 дітей і один дорослий, найімовірніше аварія сталася з вини водія вантажівки. Пол Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики, а за неї пообіцяв директорові банку роботу в Адміністрації Дональда Трампа.
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Джерело: 24 канал
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