Випуск новин за 11:00: ДТП на Запоріжжі. Кредит Манафорта

У випуску новин за 11 серпня станом на 11:00 –в результатіДТП на Запоріжжі загинули 5 дітей і один дорослий, найімовірніше аварія сталася з вини водія вантажівки. Пол Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики, а за неї пообіцяв директорові банку роботу в Адміністрації Дональда Трампа.

Також у випуску: Близько 450 людей постраждали під час антиурядових протестів у Румунії між демонстрантами та правоохоронцями. За минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Чернівецька випускниця Діана Паневська перемогла у міжнародній олімпіаді у Фрайбурзі.