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      Выпуск новостей за 12:00: Исчезновение икон из Киево-Печерской лавры. Речь Трампа

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 12:00 – из Киево-Печерской лавры исчезло несколько ценных икон, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр культуры Евгений Нищук. Дональд Трамп выступил с историческим обращением к американцам из овальной залы, но так и не решился на введение чрезвычайного положения в стране.

      Также в выпуске:

      В Карпатах спасатели нашли туриста из Словакии, который заблудился в горах.

      Тернопольский суд отправил за решетку жителя Рубежного, который был информатором оккупантов в Луганской области.

      Авария судна в Турции унесла жизни четырех Украинцев – Владимира Овдиенко, Дмитрия Крепеця, Ростислава Вязовского и Руслана Бодника.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Религия Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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