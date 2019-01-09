Выпуск новостей за 12:00: Исчезновение икон из Киево-Печерской лавры. Речь Трампа

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 12:00 – из Киево-Печерской лавры исчезло несколько ценных икон, об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр культуры Евгений Нищук. Дональд Трамп выступил с историческим обращением к американцам из овальной залы, но так и не решился на введение чрезвычайного положения в стране.

Также в выпуске: В Карпатах спасатели нашли туриста из Словакии, который заблудился в горах. Тернопольский суд отправил за решетку жителя Рубежного, который был информатором оккупантов в Луганской области. Авария судна в Турции унесла жизни четырех Украинцев – Владимира Овдиенко, Дмитрия Крепеця, Ростислава Вязовского и Руслана Бодника.