Выпуск новостей за 14:00: Дело против Луценко. Ордена митрополитам

Суд обязал НАБУ начать расследование дела против Юрия Луценко. Генерального прокурора вместе с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком подозревают во взяточничестве. Президент Петр Порошенко наградил орденами трех митрополитов, которые перешли в Православную церковь Украины.

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