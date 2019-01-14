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      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Выпуск новостей за 14:00: Дело против Луценко. Ордена митрополитам

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      Суд обязал НАБУ начать расследование дела против Юрия Луценко. Генерального прокурора вместе с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком подозревают во взяточничестве. Президент Петр Порошенко наградил орденами трех митрополитов, которые перешли в Православную церковь Украины.

      Также в выпуске:

      Денисова уехала в Москву, чтобы попасть в Лефортово на суд по делу пленных моряков.

      На Харьковщине произошло масштабное ДТП – столкнулись микроавтобус и легковушка.

      Опять взорвался газ в жилом доме в России, в результате чего 2 этажа обвалилось.

      Теги: Религия Петр Порошенко Юрий Луценко НАБУ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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