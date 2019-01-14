Випуск новин за 14:00: Справа проти Луценка. Ордени митрополитам

У випуску новин за 14 січня станом на 14:00 – суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування справи проти Юрія Луценка. Генерального прокурора разом з його першим заступником Дмитром Сторожуком підозрюють у хабарництві. Президент Петро Порошенко нагородив орденами трьох митрополитів, які перейшли до Православної церкви України.

Також у випуску: Денісова поїхала до Москви, щоб потрапити в Лефортово на суд у справі полонених моряків. На Харківщині сталася масштабна ДТП – зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковик. Знову вибухнув газ у житловому будинку в Росії, внаслідок чого 2 поверхи обвалилися.