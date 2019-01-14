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      Випуск новин за 14:00: Справа проти Луценка. Ордени митрополитам

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 14:00 – суд зобов'язав НАБУ розпочати розслідування справи проти Юрія Луценка. Генерального прокурора разом з його першим заступником Дмитром Сторожуком підозрюють у хабарництві. Президент Петро Порошенко нагородив орденами трьох митрополитів, які перейшли до Православної церкви України.

      Також у випуску:

      Денісова поїхала до Москви, щоб потрапити в Лефортово на суд у справі полонених моряків.

      На Харківщині сталася масштабна ДТП – зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковик. 

      Знову вибухнув газ у житловому будинку в Росії, внаслідок чого 2 поверхи обвалилися.

      Теги: Релігія Юрій Луценко Петро Порошенко Випуск новин НАБУ
      Джерело: 24 канал
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