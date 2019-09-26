Выпуск новостей за 16:00: ДТП под Славянском. Миссия МВФ в Украине

В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 16:00 – в аварии, которая произошла под Славянском, что в Донецкой области, погибли три человека. Еще двоих – госпитализировали. Миссия МВФ завершает свою работу в Украине. В министерстве финансов заверили: переговоры по новому траншу в активной стадии, их результаты обнародуют в конце недели.

Также в выпуске: У канала "112 Украина", который принадлежит куму Путина – Медведчуку, забрали цифровые лицензии на вещание. На Херсонщине 48-летний мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал полиции оружием. В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами террористов: людей из прилегающих к арсеналу районов эвакуируют. В Украину возвращается тепло, но с дождями. Но уже в выходные они утихнут и будет тепло и комфортно во всех регионах.

Источник: 24 канал