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      Выпуск новостей за 16:00: ДТП под Славянском. Миссия МВФ в Украине

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 16:00 – в аварии, которая произошла под Славянском, что в Донецкой области, погибли три человека. Еще двоих – госпитализировали. Миссия МВФ завершает свою работу в Украине. В министерстве финансов заверили: переговоры по новому траншу в активной стадии, их результаты обнародуют в конце недели.

      Также в выпуске:

      У канала "112 Украина", который принадлежит куму Путина – Медведчуку, забрали цифровые лицензии на вещание.

      На Херсонщине 48-летний мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал полиции оружием.

      В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами террористов: людей из прилегающих к арсеналу районов эвакуируют.

      В Украину возвращается тепло, но с дождями. Но уже в выходные они утихнут и будет тепло и комфортно во всех регионах.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей МВФ Новости Донецка Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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