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      Випуск новин за 16:00: ДТП під Слов'янськом. Місія МВФ в Україні

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 вересня станом на 16:00 – в аварії, яка сталася під Слов'янськом, що на Донеччині, загинули троє людей. Ще двох – госпіталізували. Місія МВФ завершує свою роботу в Україні. У міністерстві фінансів запевнили: переговори щодо нового траншу в активній стадії, їх результати оприлюднять наприкінці тижня.

      Також у випуску: 

      У каналу "112 Україна", який належить куму Путіна – Медведчукові, забрали цифрові ліцензії на мовлення.

      На Херсонщині 48-річний чоловік забарикадувався у квартирі й погрожував поліції зброєю.

      В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами терористів: людей з прилеглих до арсеналу районів евакуйовують.

      В Україну повертається тепло, але з дощами. Та вже на вихідні вони вщухнуть й буде тепло та комфортно в усіх регіонах.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Аварії та ДТП Новини Донецька МВФ
      Джерело: 24 канал
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