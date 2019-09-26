Випуск новин за 16:00: ДТП під Слов'янськом. Місія МВФ в Україні

У випуску новин за 26 вересня станом на 16:00 – в аварії, яка сталася під Слов'янськом, що на Донеччині, загинули троє людей. Ще двох – госпіталізували. Місія МВФ завершує свою роботу в Україні. У міністерстві фінансів запевнили: переговори щодо нового траншу в активній стадії, їх результати оприлюднять наприкінці тижня.

Також у випуску: У каналу "112 Україна", який належить куму Путіна – Медведчукові, забрали цифрові ліцензії на мовлення. На Херсонщині 48-річний чоловік забарикадувався у квартирі й погрожував поліції зброєю. В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами терористів: людей з прилеглих до арсеналу районів евакуйовують. В Україну повертається тепло, але з дощами. Та вже на вихідні вони вщухнуть й буде тепло та комфортно в усіх регіонах.

Джерело: 24 канал