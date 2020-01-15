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      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 16:00: Разговор Зеленского и Меркель. Отставка правительства России

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 16:00 – Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии. Они поговорили о катастрофе в Иране, поддержке украинской газотранспортной системы и обмене пленными. Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым, в полном составе ушло в отставку.

      Также в выпуске:

      Кабмин назначил на должность главы НАПК Алексея Новикова.

      В селе Тарасовка Львовской области рейсовый автобус насмерть сбил пешехода.

      В Кропивницком молодой человек выжил после того, как упал в шахту лифта с седьмого этажа.

      На Харьковщине посреди леса нашли 50 брошенных попугаев.

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      Теги: Новости России Ангела Меркель Владимир Зеленский Выпуск новостей
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