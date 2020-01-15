Выпуск новостей за 16:00: Разговор Зеленского и Меркель. Отставка правительства России

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 16:00 – Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии. Они поговорили о катастрофе в Иране, поддержке украинской газотранспортной системы и обмене пленными. Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым, в полном составе ушло в отставку.

Также в выпуске: Кабмин назначил на должность главы НАПК Алексея Новикова. В селе Тарасовка Львовской области рейсовый автобус насмерть сбил пешехода. В Кропивницком молодой человек выжил после того, как упал в шахту лифта с седьмого этажа. На Харьковщине посреди леса нашли 50 брошенных попугаев.