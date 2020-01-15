Випуск новин за 16:00: Телефонна розмова Зеленського й Меркель. Відставка уряду Росії
У випуску новин за 15 січня станом на 16:00 – президент України провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини. Вони поговорили про катастрофу в Ірані, підтримку української газотранспортної системи та обмін полоненими. Уряд РФ, на чолі з Дмитром Мєдвєдєвим, у повному складі пішов у відставку.
Також у випуску:
Кабмін призначив на посаду очільника НАЗК Олексія Новікова.
У селі Тарасівка Львівської області рейсовий автобус насмерть збив пішохода.
У Кропивницькому хлопець вижив після того, як упав у шахту ліфта з сьомого поверху.
На Харківщині посеред лісу знайшли 50 покинутих папуг.
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