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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Телефонна розмова Зеленського й Меркель. Відставка уряду Росії

      Випуск новин 111 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 16:00 – президент України провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини. Вони поговорили про катастрофу в Ірані, підтримку української газотранспортної системи та обмін полоненими. Уряд РФ, на чолі з Дмитром Мєдвєдєвим, у повному складі пішов у відставку.

      Також у випуску:

      Кабмін призначив на посаду очільника НАЗК Олексія Новікова.

      У селі Тарасівка Львівської області рейсовий автобус насмерть збив пішохода.

      У Кропивницькому хлопець вижив після того, як упав у шахту ліфта з сьомого поверху.

      На Харківщині посеред лісу знайшли 50 покинутих папуг.

      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Новини Росії Ангела Меркель
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