Випуск новин за 16:00: Телефонна розмова Зеленського й Меркель. Відставка уряду Росії

У випуску новин за 15 січня станом на 16:00 – президент України провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини. Вони поговорили про катастрофу в Ірані, підтримку української газотранспортної системи та обмін полоненими. Уряд РФ, на чолі з Дмитром Мєдвєдєвим, у повному складі пішов у відставку.

Також у випуску: Кабмін призначив на посаду очільника НАЗК Олексія Новікова. У селі Тарасівка Львівської області рейсовий автобус насмерть збив пішохода. У Кропивницькому хлопець вижив після того, як упав у шахту ліфта з сьомого поверху. На Харківщині посеред лісу знайшли 50 покинутих папуг.