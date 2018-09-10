Выпуск новостей за 22:00 Стрельба по детям на Николаевщине. Мера пресечения Симиренко

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 22:00 – на Николаевщине пьяный мужчина открыл огонь по детям, трое ранены. Подозреваемого в смертельном ДТП в Одессе на два месяца оставили под стражей без права вносить залог. Свою вину он признал, хотя в аварию попадает не впервые.

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Известного блогера и ветерана АТО Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине. Сейчас он в Новомосковском отделе полиции, с ним работает адвокат.

На Черниговщине в аварию попал сын мэра Прилук Ярослав Попенко – он влетел в столб.

На Луганщине на растяжке подорвался мирный житель.