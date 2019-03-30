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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 9: 00: День тишины в Украине. Пожар на Киевщине

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 9:00 – в Украине начался день тишины. Его цель – обеспечить украинцам самостоятельность выбора и защитить от любого воздействия. Любая политическая агитация и публикации социологических опросов считаются нарушением закона. В Ворзеле, Киевской области, горел частный завод по производству военной амуниции. В результате пожара пострадал один человек.

      Также в выпуске:

      Всех арестованных в оккупированном Крыму татар вывезли в Россию.

      29 марта враг 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 16 раз запрещенное минскими договоренностями вооружение.

      После смерти девочки в детском лагере "Славутич" прошло более полугода: виновные до сих пор не наказаны.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Пожар Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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