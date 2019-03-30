Выпуск новостей за 9: 00: День тишины в Украине. Пожар на Киевщине
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 9:00 – в Украине начался день тишины. Его цель – обеспечить украинцам самостоятельность выбора и защитить от любого воздействия. Любая политическая агитация и публикации социологических опросов считаются нарушением закона. В Ворзеле, Киевской области, горел частный завод по производству военной амуниции. В результате пожара пострадал один человек.
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Источник: 24 канал
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