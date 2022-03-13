Выпустили 30 ракет: самолеты, атаковавшие Львовщину, вероятно вылетели из Саратова

Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли полигон на Львовщине. Предварительно, оккупанты выпустили 30 ракет.

Как рассказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, самолеты, которые запустили ракеты, были из российского города Саратов.

Важно Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за атаки на Яворовский полигон

Они выпустили ракеты по Львовщине, не залетая на территорию.

Предварительно, было примерно 30 ракет. Сработала ПВО (противовоздушная оборона – 24 канал). Определенное количество вражеских ракет удалось сбить,

– рассказал Козицкий.

Он добавил, что потери минимизированы благодаря ПВО. На самом деле жертв могло быть значительно больше.

Брифинг Максима Козицкого: смотрите видео

Что известно об атаке полигона на Львовщине

Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине. Ракетный удар осуществили по одной из воинских частей. В результате обстрела 9 человек погибли, еще 57 – получили травмы.

Самолеты, которые запустили ракеты, вылетели из российского города Саратов и, вероятно, ударили из акватории Черного моря. Сейчас на месте ракетных ударов спасатели тушат пожар и разбирают завалы.

Актуально – Денисенко рассказал о взрыве на Львовщине: смотрите видео