Есть ли надежда на стремительный рост – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Кому сейчас в Америке становится лучше от политики Трампа?

Геополитическое и экономическое положение

1. Таможенная война США – Китай

Обострение торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира создает ощущение нестабильности на глобальном рынке. Инвесторы ищут альтернативу традиционным финансовым активам – и биткоин рассматривается как один из главных вариантов. Администрация Дональда Трампа уже приближается к черте первых 100 дней – время на радикальные действия проходит, и риторика может стать более сдержанной.

2. Дедолларизация и роль криптовалют

Китай и страны БРИКС активизируют отказ от доллара во взаиморасчетах, в частности в энергетической сфере. Это открывает путь для использования криптовалют как инструмента международной торговли. В то же время, по данным Reuters, Китай уже продает конфискованную криптовалюту за границу, чтобы поддержать экономику на фоне внутренних вызовов.

3. Рецессионные риски в США

Риски рецессии в США растут. Экономическая политика администрации Трампа вызывает опасения относительно замедления экономики, что, в свою очередь, усиливает интерес к защитным активам, в частности биткоина.

Устойчивость биткойна, аналитика и история

Несмотря на недавний спад рынка, Bitcoin демонстрирует большую устойчивость по сравнению с предыдущими кризисами. По аналитике Bernstein, нынешняя коррекция составляет лишь 26%, тогда как во время пандемии COVID-19 она достигала 50 – 70%.

Данные CryptoQuant только подкрепляют это:

В 2021 году после запрета майнинга в Китае – падение спроса на 53%;

В 2022 году, после краха FTX – минус 75%;

В 2025 году – лишь 28% снижения.

Более того, крупные игроки не теряют интереса. С марта "киты" уже накопили более 100 тысяч BTC на сумму более 8,3 миллиарда долларов. Это свидетельствует о сохранении доверия к криптовалюте даже в периоды экономического напряжения.

Впрочем, не все аналитики одинаково оптимистичны. У JPMorgan обращают внимание на снижение спекулятивного интереса к Bitcoin-фьючерсам и непрерывный отток капитала из ETF в течение трех месяцев подряд.

Возможности на пути роста биткоина

Есть ряд факторов, которые формируют потенциал для нового скачка.

Поддержка со стороны США. Администрация Трампа отменила ряд ограничений, сдерживающих развитие криптовалютного рынка, и остановила десятки судебных исков против криптопроектов.

Администрация Трампа отменила ряд ограничений, сдерживающих развитие криптовалютного рынка, и остановила десятки судебных исков против криптопроектов. Крипторезерв как национальная стратегия. Хотя этот вопрос еще обсуждается, возможное создание крипторезервов государствами может усилить доверие к криптовалютам как к стратегическому активу.

Хотя этот вопрос еще обсуждается, возможное создание крипторезервов государствами может усилить доверие к криптовалютам как к стратегическому активу. Регуляторное смягчение. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности пересмотреть регулирование в отношении криптоактивов, в частности – упростить правила для банков и легализовать стейблкоины.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности пересмотреть регулирование в отношении криптоактивов, в частности – упростить правила для банков и легализовать стейблкоины. Макроэкономический фон. Рецессионные угрозы, торговая война и общая экономическая нестабильность заставляют инвесторов искать альтернативы для сохранения капитала – и Bitcoin снова оказывается в центре внимания. Согласно апрельскому опросу Bank of America, 42% руководителей фондов, которые управляют активами на сумму 386 миллиардов долларов, прогнозируют рецессию в экономике США.

Все это формирует глобальный запрос на альтернативные финансовые инструменты, способные сохранять ценность за пределами традиционной экономики.

Краткосрочные риски и долгосрочный потенциал

Биткоин подал ряд мощных бычьих сигналов: дневная свеча закрылась выше максимума последних 50 дней, пробит уровень 88 765 долларов (максимум от 24 марта). Это свидетельствует о завершении коррекции и смене тренда.

Цена вышла выше Bull Market Support Bands (87 210 – 92 170 долларов) и почти пробила глобальный тренд 2021 года. В случае закрытия выше 92 тысяч долларов в ближайшее время ожидается рост до 96 300 долларов, далее – до 100 тысяч долларов и в зону исторических максимумов 104 – 107 тысяч долларов. Следующие цели – 119 – 122 тысячи и 131 – 135 тысяч долларов и далее.

Сценарий снижения возможен, но маловероятен. Если цена провалится ниже 85 – 81,5 тысячи. В таком случае откроется путь к 78 – 75 тысяч долларов, а при потере и этого уровня – до 72 – 74 тысяч долларов. Закрытие дневных свечей ниже 72 тысяч, что станет сигналом о завершении бычьего цикла.

На данный момент все указывает на продолжение роста.

Биткоин за 200 000 долларов – есть ли надежда?

Геополитическое и экономическое напряжение создает условия, при которых инвесторы ищут способы сохранить капитал. Хотя биткоин и не может назвать себя "тихой гаванью", он демонстрирует уверенность. Крупные игроки продолжают его держать, даже во время рыночных колебаний.

Поддержка со стороны США, отмена регуляторного давления и постепенное вхождение в новую эру цифровых валют как платежного инструмента – все это свидетельствует: криптовалюты, в частности биткоин, остаются с нами надолго.

Криптоаналитик Артур Хейс отмечает: крипта – один из немногих по-настоящему свободных рынков. И именно поэтому она способна игнорировать падение фондового рынка, как это было недавно.

Поэтому да, коррекции возможны. Но при благоприятных условиях – макроэкономических, политических и рыночных – мы можем увидеть прорыв до 119 тысяч, 131 тысячу и 200 тысяч долларов.