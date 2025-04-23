Чи є надія на стрімке зростання – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Зауважте Кому нині в Америці стає краще від політики Трампа?

Геополітичний та економічний стан

1. Митна війна США – Китай

Загострення торгового протистояння між двома найбільшими економіками світу створює відчуття нестабільності на глобальному ринку. Інвестори шукають альтернативу традиційним фінансовим активам – і біткоїн розглядається як один із головних варіантів. Адміністрація Дональда Трампа вже наближається до межі перших 100 днів – час на радикальні дії минає, і риторика може стати стриманішою.

2. Дедоларизація і роль криптовалют

Китай та країни БРІКС активізують відмову від долара у взаєморозрахунках, зокрема в енергетичній сфері. Це відкриває шлях для використання криптовалют як інструменту міжнародної торгівлі. Водночас, за даними Reuters, Китай вже продає конфісковану криптовалюту за кордон, щоб підтримати економіку на тлі внутрішніх викликів.

3. Рецесійні ризики у США

Ризики рецесії у США зростають. Економічна політика адміністрації Трампа викликає побоювання щодо сповільнення економіки, що, своєю чергою, посилює інтерес до захисних активів, зокрема біткоїна.

Стійкість біткойна, аналітика та історія

Попри нещодавній спад ринку, Bitcoin демонструє більшу стійкість порівняно з попередніми кризами. За аналітикою Bernstein, нинішня корекція становить лише 26%, тоді як під час пандемії COVID-19 вона сягала 50 – 70%.

Дані CryptoQuant лише підкріплюють це:

У 2021 році після заборони майнінгу в Китаї – падіння попиту на 53%;

У 2022 році, після краху FTX – мінус 75%;

У 2025 році – лише 28% зниження.

Ба більше, великі гравці не втрачають інтересу. З березня "кити" вже накопичили понад 100 тисяч BTC на суму понад 8,3 мільярда доларів. Це свідчить про збереження довіри до криптовалюти навіть у періоди економічної напруги.

Втім, не всі аналітики однаково оптимістичні. У JPMorgan звертають увагу на зниження спекулятивного інтересу до Bitcoin-ф'ючерсів та безперервний відплив капіталу з ETF протягом трьох місяців поспіль.

Можливості на шляху зростання біткоїна

Є низка факторів, які формують потенціал для нового стрибка.

Підтримка з боку США. Адміністрація Трампа скасувала низку обмежень, що стримували розвиток криптовалютного ринку, та зупинила десятки судових позовів проти криптопроєктів.

Адміністрація Трампа скасувала низку обмежень, що стримували розвиток криптовалютного ринку, та зупинила десятки судових позовів проти криптопроєктів. Крипторезерв як національна стратегія. Хоча це питання ще обговорюється, можливе створення крипторезервів державами може посилити довіру до криптовалют як до стратегічного активу.

Хоча це питання ще обговорюється, можливе створення крипторезервів державами може посилити довіру до криптовалют як до стратегічного активу. Регуляторне пом'якшення. Голова ФРС Джером Пауелл заявив про готовність переглянути регулювання щодо криптоактивів, зокрема – спростити правила для банків і легалізувати стейблкоїни.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив про готовність переглянути регулювання щодо криптоактивів, зокрема – спростити правила для банків і легалізувати стейблкоїни. Макроекономічний фон. Рецесійні загрози, торгівельна війна та загальна економічна нестабільність змушують інвесторів шукати альтернативи для збереження капіталу – і Bitcoin знову опиняється у центрі уваги. Згідно з квітневим опитуванням Bank of America, 42% керівників фондів, які управляють активами на суму 386 мільярдів доларів, прогнозують рецесію в економіці США.

Усе це формує глобальний запит на альтернативні фінансові інструменти, здатні зберігати цінність за межами традиційної економіки.

Короткострокові ризики та довгостроковий потенціал

Біткоїн подав низку потужних бичачих сигналів: денна свічка закрилася вище максимуму останніх 50 днів, пробито рівень 88 765 доларів (максимум від 24 березня). Це свідчить про завершення корекції та зміну тренду.

Ціна вийшла вище Bull Market Support Bands (87 210 – 92 170 доларів) і майже пробила глобальний тренд 2021 року. У разі закриття вище 92 тисяч доларів найближчим часом очікується зростання до 96 300 доларів, далі – до 100 тисяч доларів і в зону історичних максимумів 104 – 107 тисяч доларів. Наступні цілі – 119 – 122 тисячі і 131 – 135 тисяч доларів і далі.

Сценарій зниження можливий, але малоймовірний. Якщо ціна провалиться нижче 85 – 81,5 тисячі. У такому разі відкриється шлях до 78 – 75 тисяч доларів, а при втраті й цього рівня – до 72 – 74 тисяч доларів. Закриття денних свічок нижче 72 тисяч, що стане сигналом про завершення бичого циклу.

Наразі все вказує на продовження зростання.

Біткоїн за 200 000 доларів – чи є надія?

Геополітична та економічна напруга створює умови, за яких інвестори шукають способи зберегти капітал. Хоча біткоїн і не може назвати себе "тихою гаванню", він демонструє впевненість. Великі гравці продовжують його тримати, навіть під час ринкових коливань.

Підтримка з боку США, скасування регуляторного тиску та поступове входження у нову еру цифрових валют як платіжного інструменту – усе це свідчить: криптовалюти, зокрема біткоїн, залишаються з нами надовго.

Криптоаналітик Артур Хейс наголошує: крипта – один із небагатьох по-справжньому вільних ринків. І саме тому вона здатна ігнорувати падіння фондового ринку, як це було нещодавно.

Тому так, корекції можливі. Але за сприятливих умов – макроекономічних, політичних і ринкових – ми можемо побачити прорив до 119 тисяч, 131 тисячу та 200 тисяч доларів.