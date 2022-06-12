Выросли на КГБ, – политолог назвал вероятные государства, которые против кандидатства Украины в ЕС

Есть информация, что 7 стран сейчас предлагают другой формат для Украины, вместо кандидатства в Евросоюзе. Однако 3 из них оказывают активное сопротивление.

Об этом для 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, больше не хочет видеть Украину в Евросоюзе Германия.

К теме Еврокомиссия определится по кандидатству Украины в ЕС 23 – 24 июня, – фон дер Ляен

"Причиной этого является одна страна – Россия. И это все. Германия просто использует свои влияния в Северной и Южной Европе. Греция же не сама принимала такое решение против Украины. Мы с греками ближе греков с немцами. Греки ненавидят немцев из-за этих кредитов 2008 года, из-за того, что над ними издевались. У нас с греками больше исторических контактов", – сказал политолог.

Старые немецкие элиты выступают против

Давидюк отметил, что Германия до сих пор оказывает давление на греков кредитами. Так же с Северной Европой. В частности, Дания понимает, что когда тонет Украина, следующей может быть она.

"Финляндия и Швеция именно на нашем холме вступают в НАТО. То есть из-за войны в Украине. И они нам рассказывают, что нам нет места в Европейском Союзе? Это удивительно", – сказал Давыдюк.

Он подчеркнул, что главную позицию занимают немцы. Однако не говорится о народе.

Это старые немецкие элиты, выросшие в КГБ, парадигме Второй мировой и Холодной войн. Россия им кажется близкой, потому что они жили в Восточной Германии, а сейчас возглавляют страну. Эти люди выросли на гипотезе дешевой российской нефти и газа. Как раз такие люди против и манипулируют Германией,

– заявил Давидюк.

Россия мешает всему

Политолог сказал, что хотя была Ангела Меркель, а сейчас Олаф Шольц, но оказалось, что это одна и та же партия Владимира Путина. Они действуют так, как нужно Кремлю, политика не меняется.

"Есть партия Путина и она сейчас заправляет, поэтому сегодня главная страна, которая против вступления Украины в ЕС – это Россия, а все остальные ей подыграют за деньги, политику и еще за какие-то услуги", – пояснил Давыдюк.

Кстати , Европа не продемонстрировала, что будет драться с Путиным до конца, – Давыдюк

Он сказал, что с остальными странами можно общаться. Давидюк отметил позицию Голландии, которая якобы против вступления Украины в ЕС, но отметила – если останется единой, ничего не будет блокировать.

"Они говорят, что понимают – Украина надо в Евросоюзе и они не будут той стоп-кнопкой, которую часто играет Венгрия. Кстати, из-за Венгрии действительно не произошло реальной блокады российской нефти, а Голландия так не будет делать", – добавил политолог.

Обратите внимание – Давидюк о ситуации со вступлением Украины в ЕС: смотрите видео