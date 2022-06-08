Выросло количество раненых: сколько детей пострадало от агрессии Кремля в Украине
Источник:Офис генпрокурора
В результате российской агрессии в Украине возросло количество раненых. По предварительным данным, количество составляет около 480 детей.
К счастью, количество жертв не изменилось. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 8 июня.
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Число раненых детей возросло
Более 741 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 8 июня 2022 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 478,
– говорится в сообщении.
5 июня российские кафиры атаковали село Доброполье Пологовского района Запорожской области. В результате вражеских обстрелов получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.
Также при фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.
Данные о количестве погибших и пострадавших детей не окончательны. Ведь прокуроры не могут узнать жертвы в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 190;
- Харьковской – 122;
- Киевской и Киеве – 132;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 53;
- Херсонской – 52;
- Николаевской – 47;
- Запорожской – 30;
- Сумской – 17;
- Житомирской – 15.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждены 1958 учебных заведений, 186 из них – разрушены полностью.Обратите внимание! Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб по этой ссылке и по телефонам: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.
Последние новости о пострадавших детях в результате войны
- 3 июня на пляже в Мариуполь Донецкой области два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших оказался 8-летним мальчиком.
- В результате попадания вражеского снаряда в дом в Горном Северодонецком районе Луганской области получил ранение 13-летний парень. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Трагедия произошла 3 июня.
- Также недавно стало известно о ранении 2 детей в Волновахском районе Донецкой области.