Выросло количество раненых: сколько детей пострадало от агрессии Кремля в Украине

В результате российской агрессии в Украине возросло количество раненых. По предварительным данным, количество составляет около 480 детей.

К счастью, количество жертв не изменилось. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 8 июня.

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Число раненых детей возросло

Более 741 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 8 июня 2022 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 478,

– говорится в сообщении.

5 июня российские кафиры атаковали село Доброполье Пологовского района Запорожской области. В результате вражеских обстрелов получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.

Также при фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.

Данные о количестве погибших и пострадавших детей не окончательны. Ведь прокуроры не могут узнать жертвы в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 190;

Харьковской – 122;

Киевской и Киеве – 132;

Черниговской – 68;

Луганской – 53;

Херсонской – 52;

Николаевской – 47;

Запорожской – 30;

Сумской – 17;

Житомирской – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждены 1958 учебных заведений, 186 из них – разрушены полностью.

Последние новости о пострадавших детях в результате войны

3 июня на пляже в Мариуполь Донецкой области два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших оказался 8-летним мальчиком.

В результате попадания вражеского снаряда в дом в Горном Северодонецком районе Луганской области получил ранение 13-летний парень. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Трагедия произошла 3 июня.

Также недавно стало известно о ранении 2 детей в Волновахском районе Донецкой области.

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