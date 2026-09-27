Схватка на Теремках: киевляне снова протестуют против теплотрассы через зеленую зону

В Голосеевском районе Киева местные жители 27 сентября вновь вышли на акцию протеста и пытались прорваться на территорию строительства резервной теплотрассы. Участники митинга выступают против вырубки деревьев, однако городские власти подчеркивают экономическую целесообразность работ.

Об этом сообщают Новости.LIVE и Суспильне.

Столкновения возле строительной площадки на Теремках

Во время протестов возле огороженной строительной площадки возникли столкновения между протестующими и правоохранителями. По данным СМИ, последние применили силу в отношении одной из женщин. Параллельно митингующие скандировали "Не трогайте детей" и требовали открыть ворота.

Столкновение во время протестов на Теремках: смотрите видео

Местные власти уверяют, что прокладка теплотрассы необходима для создания резервного теплоснабжения на случай аварийной остановки ТЭЦ-5. Местные жители подчеркивают, что выступают не против самого строительства, а против маршрута, пролегающего через парк.

Протестующие требуют открыть ворота: смотрите видео

Ранее специалисты разрабатывали альтернативный проект прокладки коммуникаций под улицей Теремковской.

События на строительной площадке вызвали реакцию в Киевсовете. Депутатки Алина Михайлова и Ксения Семенова инициировали роспуск Муниципальной охраны на период действия военного положения, обвинив ее сотрудников в превышении полномочий во время разгона демонстрантов.

Напомним, в КГГА предлагали доработанную схему, которая позволяет сохранить около 160 деревьев, сократив количество срубленных до 10 штук.