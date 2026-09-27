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Сутички біля будівництва на Теремках

Під час протестів біля огородженого будівництва виникли сутички між протестувальниками та правоохоронцями. За даними медіа, останні застосували силу проти однієї з жінок. Паралельно мітингарі скандували "Не чіпайте дітей" та вимагали відкрити ворота.

Сутичка під час простеів на Теремках: дивіться відео

Місцева влада запевняє, що прокладання теплотраси необхідне для створення резервного теплопостачання на випадок аварійної зупинки ТЕЦ-5. Місцеві жителі наголошують, що виступають не проти самого будівництва, а проти маршруту, що пролягає через парк.

Протестувальники вимагають відкрити ворота: дивіться відео

Раніше фахівці розробляли альтернативний проєкт прокладання комунікацій під вулицею Теремківською.

Події на будівельному майданчику викликали реакцію у Київраді. Депутатки Аліна Михайлова та Ксенія Семенова ініціювали розпуск Муніципальної охорони на період дії воєнного стану, звинувативши її працівників у перевищенні повноважень під час розгону мітингувальників.

Нагадаємо, у КМДА пропонували доопрацьовану схему, яка дозволяє зберегти близько 160 дерев, зменшивши кількість зрізаних до 10 одиниць.