Россия устроила массовую вырубку лесов в оккупированной Донецкой области, – ЦНС

В оккупированной Донецкой области россияне в сотрудничестве с местными коллаборационистами начал массово вырубать леса. Полученную древесину они продают и отправляют за границу.

сопротивляющиеся отмечают, что политика российского оккупанта – уничтожить все живое всюду, куда ступает его нога. Касается это как мирного населения, так и экологии.

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Продажа древесины из Донецкой области

Для продажи вырубленной в Донецкой области древесины оккупанты используют железную дорогу и море.

Все это происходит на фоне тотального загрязнения оккупированного региона Украины. Ранее мы сообщали, что сейчас псевдо образования "днр" утопает в почти 4 миллионах тонн мусора,

– пишет Центр национального сопротивления.

К слову, недавно в ЦНС сообщали, что Россия планирует расширить пропускную способность мариупольского порта, чтобы вывозить краденое зерно. С начала 2024 года объем краденых грузов в Мариупольском порту составил уже более 165 тысяч тонн. В общем числе сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тысячи тонн.