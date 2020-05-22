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Вырвался от палачей: украинский патриот Синченко сбежал из плена боевиков

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Украинец Григорий Синченко сбежал из плена боевиков
Григорій Сінченко / Восточный вариант

Украинец Григорий Синченко, которого боевики брали в плен дважды, сбежал из места содержания. За патриотом охотятся и пообещали вознаграждение за информацию о его нахождении.

За информацию о беглеце обещают вознаграждение

О побеге сына из тюрьмы боевиков рассказала мать Татьяна Гулевская. На каналах так называемой "ДНР" демонстрируют фото беглеца со следами пыток, сообщает Укринформ.

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Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым,
– рассказала женщина.

Сінченко
На фото видны следы побоев / Фото "Новости Донбасса"

Что известно о Григории Синченко:

  • 25-летнего Синченко арестовали в Донецке 2 декабря 2016 года.
  • Мужчину незаконно обвинили в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки одного из мобильных операторов.
  • В декабре 2017 года Синченко вернулся в Украину в рамках обмена пленными.
  • Во время плена над парнем издевались и пытали.
  • Желая отомстить, Синченко вернулся на оккупированные территории. В октябре 2019 года его снова задержали так называемые "спецслужбы ДНР".
  • В Минске представители оккупационной власти отрицали, что Григорий находится у них.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ
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