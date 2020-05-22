Вырвался от палачей: украинский патриот Синченко сбежал из плена боевиков

Украинец Григорий Синченко, которого боевики брали в плен дважды, сбежал из места содержания. За патриотом охотятся и пообещали вознаграждение за информацию о его нахождении.

За информацию о беглеце обещают вознаграждение

О побеге сына из тюрьмы боевиков рассказала мать Татьяна Гулевская. На каналах так называемой "ДНР" демонстрируют фото беглеца со следами пыток, сообщает Укринформ.

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Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым,

– рассказала женщина.



На фото видны следы побоев / Фото "Новости Донбасса"

Что известно о Григории Синченко: