Вырвался от палачей: украинский патриот Синченко сбежал из плена боевиков
Украинец Григорий Синченко, которого боевики брали в плен дважды, сбежал из места содержания. За патриотом охотятся и пообещали вознаграждение за информацию о его нахождении.
За информацию о беглеце обещают вознаграждение
О побеге сына из тюрьмы боевиков рассказала мать Татьяна Гулевская. На каналах так называемой "ДНР" демонстрируют фото беглеца со следами пыток, сообщает Укринформ.
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Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым,
– рассказала женщина.
На фото видны следы побоев / Фото "Новости Донбасса"
Что известно о Григории Синченко:
- 25-летнего Синченко арестовали в Донецке 2 декабря 2016 года.
- Мужчину незаконно обвинили в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки одного из мобильных операторов.
- В декабре 2017 года Синченко вернулся в Украину в рамках обмена пленными.
- Во время плена над парнем издевались и пытали.
- Желая отомстить, Синченко вернулся на оккупированные территории. В октябре 2019 года его снова задержали так называемые "спецслужбы ДНР".
- В Минске представители оккупационной власти отрицали, что Григорий находится у них.