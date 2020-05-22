Вирвався від катів: український патріот Сінченко втік з полону бойовиків
Українець Григорій Сінченко, якого бойовики брали у полон двічі, утік з місця утримання. За патріотом полюють і пообіцяли винагороду за інформацію про його перебування.
За інформацію про втікача обіцяють винагороду
Про втечу сина з підвалів бойовиків розповіла мати Тетяна Гулевська. На каналах так званої "ДНР" демонструють фото втікача зі слідами тортур, повідомляє Укрінформ.
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Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду. Представники спецслужб були вдома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим,
– розповіла жінка.
На фото видно сліди побоїв / Фото "Новости Донбасса"
Що відомо про Григорія Сінченка:
- 25-річного Сінченка заарештували у Донецьку 2 грудня 2016 року.
- Чоловіка незаконно звинуватили у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки одного з мобільних операторів.
- У грудні 2017 року Сінченко повернувся до України у рамках обміну полоненими.
- Під час полону над хлопцем знущались і катували.
- Бажаючи помститись, Сінченко повернувся на окуповані території. У жовтні 2019 року його знову затримали так звані "спецслужби ДНР".
- У Мінську представники окупаційної влади заперечували, що Григорій перебуває у них.