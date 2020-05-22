Вирвався від катів: український патріот Сінченко втік з полону бойовиків

Українець Григорій Сінченко, якого бойовики брали у полон двічі, утік з місця утримання. За патріотом полюють і пообіцяли винагороду за інформацію про його перебування.

За інформацію про втікача обіцяють винагороду

Про втечу сина з підвалів бойовиків розповіла мати Тетяна Гулевська. На каналах так званої "ДНР" демонструють фото втікача зі слідами тортур, повідомляє Укрінформ.

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Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду. Представники спецслужб були вдома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим,

– розповіла жінка.



На фото видно сліди побоїв / Фото "Новости Донбасса"

Що відомо про Григорія Сінченка: