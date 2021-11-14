"Вырывали с корнями": в России выкорчевали пни в поисках 100 долларов от "Орла и решки"
Источник:"Казанские ведомости"
В России местные жители выкорчевали пни в березовой роще, чтобы найти 100 долларов от "Орла и решки". Инцидент произошел в Казани.
В очередном выпуске "Орла и решки", показанном накануне, Тимур Родригес традиционно спрятал 100 долларов. Бутылку с деньгами ведущий оставил в одном из пней.
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Первыми на поиски 100 долларов отправились люди, посмотревшие выпуск по часовому поясу Владивостока. Остальные поклонники "Орла и решки" присоединились к ним со временем.
Местные жители настолько хотели найти деньги, что выкорчевали все пни вокруг.
Мы посмотрели, с детьми решили поехать, испытать судьбу, но не получилось,
– рассказала местная жительница.
Пока неизвестно, удалось ли кому-то уже отыскать желанные 100 долларов.
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