Были предположения, что оккупанты готовятся к возможной высадке десанта или ограниченной специальной операции со стороны Украины. Военный обозреватель Давид Шарп в разговоре с 24 Каналом объяснил, возможно ли это и насколько укрепления россиян являются прочными.

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Оборонительные сооружения в Крыму

Крымские партизаны движения "Атеш" фиксируют российские укрепления на берегу Черного моря. Однако выглядят они довольно сомнительно эффективными. Говорится о непонятных мешках, которые оккупанты используют как "оборонительные сооружения".

Когда мы видим строительство укреплений и инженерных заграждений, нужно их рассматривать в целом – что и где есть на конкретном участке. Мешки на одной из набережных не дают полного представления о том, что есть вокруг. Но сами по себе укрепления из мешков – это мелочь, что-то вроде наблюдательного поста. Это на самом деле даже укреплением или элементом укрепления назвать нельзя,

– отметил Давид Шарп.

Интересно отметить, что в прошлом году перед началом украинского контрнаступления, когда россияне серьезно опасались его последствий, то даже несколько перегибали со строительством укреплений. В частности, и в тех местах, куда Силы обороны априори не смогли на тот момент дойти. Так или иначе, на это оккупанты потратились, очевидно, "распилив" деньги, и показательно готовились к наступлению ВСУ.

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Я не думаю, что сегодня они готовятся к украинскому наступлению. Это не стоит на повестке дня. Такого рода "укрепления" в Крыму выглядят как посты, с которых спасатели следят за тем, что происходит на море. Но к опасности разведывательных рейдов и специальных операций россияне должны быть готовы, потому что украинцы не останавливают такого рода действий. Более того, такие действия фактически анонсируют,

– подчеркнул Шарп.

Вероятно, сейчас россияне не надеются на то, что Украина большими силами пойдет атаковать Крым. Впрочем, это такая себе демонстрация активности от местной оккупационной власти, что, мол, они что-то и делают и не забывают об обороне полуострова.

Возможна ли высадка десанта в Крыму

Когда у страны, которая рассматривает высадку с моря, нет возможности создать полное преимущество в море и в воздухе над районом высадки, а также обеспечить плацдарм с постоянным подкреплением – высадка становится абсолютно нецелесообразной и рискованной.

Когда воюют равные противники и когда у оппонента есть серьезные средства противодействия – о масштабной высадке не говорится. Рейды и специальные операции – это другое дело,

– подчеркнул военный обозреватель.

К слову, для наглядности можно привести интересный пример. В начале полномасштабного вторжения, когда Россия пошла в наступление и, казалось бы, имела все "козыри" на руках – не решилась на высадку с моря в районе Одессы. Россияне понимали, что для этого нет условий.