Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире Суспильного.

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Какое значение имела операция на Тендровской косе?

Дмитрий Плетенчук объяснил, что размещение российских войск на Тендровской косе и островах является скорее "присутствием ради присутствия". Таким образом оккупанты пытаются обезопасить внешний периметр захваченных территорий.

Однако удерживать этот участок россиянам чрезвычайно сложно: как только они проводят ротацию или завозят провизию и боеприпасы, украинские силы сразу наносят удары по ним.

Защитники уничтожают катера, личный состав и материально-технические средства врага.

Это в основном о периметре безопасности вокруг оккупированных территорий Херсонщины и Крыма. Иметь у себя под боком подразделения наши для них было бы недопустимо, поэтому они вынуждены там находиться. Но, это – традиционное место силы украинского морского спецназа. Фактически большинство учений и тренировок проводились именно на этих локациях. В какой-то степени это вопрос принципиальный,

– подчеркнул Плетенчук.

По его словам, за последние месяцы Россия значительно уменьшила использование морских носителей в Азово-Черноморском регионе. Причиной стали проблемы с содержанием и эксплуатацией корабельно-катерного состава.

Напомним, во время операции ГУР на Тендровской косе спецназовцы ликвидировали позицию россиян вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса". В то же время операция прошла без потерь среди наших защитников.