Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі Суспільного.

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Яке значення мала операція на Тендрівській косі?

Дмитро Плетенчук пояснив, що розміщення російських військ на Тендрівській косі та островах є радше "присутністю заради присутності". Таким чином окупанти намагаються убезпечити зовнішній периметр захоплених територій.

Однак утримувати цю ділянку росіянам надзвичайно складно: щойно вони проводять ротацію або завозять провізію та боєприпаси, українські сили одразу завдають ударів по них.

Захисники знищують катери, особовий склад і матеріально-технічні засоби ворога.

Це здебільшого про периметр безпеки навколо окупованих територій Херсонщини та Криму. Мати у себе під боком підрозділи наші для них було б неприпустимо, тому вони вимушені там перебувати. Але, це – традиційне місце сили українського морського спецназу. Фактично більшість навчань і тренувань проводилися саме на цих локаціях. Якоюсь мірою це питання принципове,

– наголосив Плетенчук.

За його словами, за останні місяці Росія значно зменшила використання морських носіїв в Азово-Чорноморському регіоні. Причиною стали проблеми з утриманням та експлуатацією корабельно-катерного складу.

Нагадаємо, під час операції ГУР на Тендрівській косі спецпризначенці ліквідували позицію росіян разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса". Водночас операція пройшла без втрат серед наших захисників.