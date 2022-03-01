Высадка вражеского десанта из моря сегодня маловероятна: там сильно штормит, — ВСУ
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Даже погода помогает защищаться от русских оккупантов. Сейчас на Черном море штормит, поэтому маловероятно, что захватчики отважатся на высадку морского десанта.
В Генеральном штабе ВСУ считают, что такая операция в ближайшие сутки маловероятна. Сейчас вражеские корабли не трогаются из пунктов базирования.
Важно Россия планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Беларуси для наступления
В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования, – отметили в Генштабе.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!